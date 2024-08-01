В августе в Павлодарской области будет жарче, чем обычно

В августе в некоторых районах Павлодарской области температура воздуха будет подниматься до 37 градусов. Погода будет жарче, чем обычно, передает Pavlodarnews.kz.

По данным областного филиала "Казгидромета", количество осадков за месяц ожидается около нормы - 29-41 мл.

Как сообщили синоптики, средняя температура воздуха в августе будет +19,4…+20,7 градусов, что выше нормы на один градус на большей части области. При этом на крайнем юго-востоке региона ожидают температуру около нормы - от +18 до +19,6 градуса.

В начале августа ночью будет +13…+18, днем +29…+34, на юге области до +37 градусов.

В 10-х числах прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до +7…+12, днем до +19…+24 градусов, на севере области +16 градусов. Затем вновь потеплеет - ночью до +13...+18, днем до +25...+30 градусов.

К 20 августу синоптики ожидают понижение температуры воздуха ночью до +10...+15, днем до +20...+25 градусов.

Кратковременный дождь и гроза возможны в начале и середине августа.

На 1 августа штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с сильной жарой. На большей части территории страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

При этом в конце июля в Павлодарской области сотрудники ДЧС и работники природного резервата потушили низовой пожар в Баимбетском лесничестве. Он произошел на площади 0,9 га.