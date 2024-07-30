Лесной пожар тушили в Павлодарской области

В Павлодарской области сотрудники ДЧС и работники природного резервата потушили низовой пожар в Баимбетском лесничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Баимбетском лесничестве Аккулинского района произошел низовой пожар на площади 0,9 га.

Пожар ликвидировали силами ДЧС Павлодарской области и природного резервата.

"МЧС просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве", - обратились к гражданам в ведомстве.

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".