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Лесной пожар тушили в Павлодарской области

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Лесной пожар в Павлодарской области
Пожар в лесничестве. Фото: t.me/qr_tjm

В Павлодарской области сотрудники ДЧС и работники природного резервата потушили низовой пожар в Баимбетском лесничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Баимбетском лесничестве Аккулинского района произошел низовой пожар на площади 0,9 га.

Пожар ликвидировали силами ДЧС Павлодарской области и природного резервата.

"МЧС просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве", - обратились к гражданам в ведомстве.

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141767-lesnoy-pozhar-tushili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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