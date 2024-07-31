Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте сегодня переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +41 градуса, ночью опустятся до +27 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.