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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день июля

Опубликовано:

Девушка смотрит на солнце
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте сегодня переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +41 градуса, ночью опустятся до +27 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142247-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-iyulya/

Автор: Виктор Николаев

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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день июля

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