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Грозы и 40-градусная жара: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Солнце над облаками
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики сообщили об удушении погодных условий, в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день июля

В Астане завтра днем ожидается гроза.

31 июля ночью на юге области Абай ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области завтра также ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге области сохраняется, на западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра в области Жетысу сохранится сильная жара 35-36 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

31 июля в Западно-Казахстанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В Уральске днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

Днем на северо-западе Карагандинской области ожидается гроза.

В Костанайской области завтра также ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.

Завтра днем на востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря.

31 июля днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов.

На юго-востоке Павлодарской области завтра ожидается высокая пожарная опасность.

31 июля в Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается гроза.

Завтра в области Улытау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2142130-grozy-i-40-gradusnaya-zhara-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/

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