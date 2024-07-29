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Сильная жара выше 40 градусов надвигается на Казахстан

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Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

В ближайшие дни в Казахстан придет сильная жара до 41 градуса, вместе с тем в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромет", несмотря на влияние западного антициклона, в северных, восточных, юго-восточных регионах ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, на крайнем севере и в горах юго-востока страны сильные дожди, град, шквал.

В степи Сарыарка и пустынных районах юга страны ожидается погода без осадков.

Между тем на западе, в центре, юге и юго-востоке страны в дневное время сохраняется сильная жара, на юго-востоке Казахстана 1 августа в отдельных районах прогнозируется очень сильная жара до +41°.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль, согласно которому в конце второй декады и в третьей декаде месяца ожидалась частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой. Ожидается колебание температуры воздуха.

В целом, как ранее отмечали синоптики, средняя за месяц температура в июле воздуха ожидалась около климатической нормы в северной половине РК, в южной половине – выше нормы на 1 градус.

Как защитить себя от жары

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального ДЧС, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.

Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

  • без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
  • для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141301-zhara-do-41-gradusa-ozhidaetsya-v-kazahstane/

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