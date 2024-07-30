40-градусную жару пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 30 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 10,6 м/с.