40-градусную жару пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 30 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.
Жителям Астаны тоже пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 10,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141586-40-gradusnuyu-zharu-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/