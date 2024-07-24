Что означает новая синяя разметка на дорогах Алматы

В июле на улице Наурызбай батыра в Алматы появилась синяя дорожная разметка. Так теперь будут выделяться зоны коммунальных платных парковок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, нововведение призвано помочь водителям транспортных средств ориентироваться в парковочных зонах.

Ранее платные парковки обозначались только в виде информационной таблички, на которых изображены круги с цифрами 5, 10 и 20. Однако такие знаки не всегда четко указывают границы платной парковки.

"Разметка синего цвета уже появилась на улице Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках.

Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы.

Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным", - сообщает акимат со ссылкой на "Алматы паркинг".

Напомним, в прошлом году платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг". Ранее мы рассказывали, как теперь работают платные парковки.

Если за автомобилем, стоящем на парковке, не числится факт оплаты, то владелец получает штраф. Однако не все алматинцы должны платить по тарифу за парковочные места. По данным акимата, бесплатно пользоваться парковочными местами могут:

участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территории других стран;

инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида;

многодетные матери, отмеченные почетными наградами;

пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Получить льготное разрешение можно на сайте aparking.kz.

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ "Алматы паркинг" по номерам:

+7 (727) 338-29-95;

+7 (727) 331-39-49.

Также мы писали, что в июне этого года стало известно: в Алматы разрабатывается механизм внедрения абонементов на платную парковку – они будут доступны жителям домов, которые находятся в зоне соответствующих паркингов. Предполагаемая дата внедрения – август-сентябрь 2024 года.