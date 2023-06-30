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Жара до 42 градусов, дождь и ветер: какой будет погода в июле в Казахстане

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Женщина у фонтана
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики озвучили прогноз погоды на июль в Казахстане – в этом месяце ожидаются осадки и температурные колебания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По словам синоптиков, с поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии на западные регионы Казахстана в первой декаде месяца прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+17 градусов до +18+23 градусов, днем от +21+26 градусов до +30+38 градусов; на юго-западе ночью от +15+22 градусов до +20+28 градусов, днем от +25+35 градусов до +33+40 градусов.

При этом в остальных регионах страны с чередованием теплых и прохладных воздушных масс будет происходить колебание температурного фона:

  • на северо-западе страны ночью – от +12+23 градусов до +10+18 градусов, днем – от +28+35 градусов до +22+27 градусов;
  • на севере, в центре РК ночью – от +7+17 градусов до +15+20 градусов, днем – от +23+33 градусов до +27+35 градусов;
  • на востоке ночью – от +3+13 градусов до +13+20 градусов, днем – от +17+25 градусов до +25+33 градусов;
  • на юго-востоке ночью – от +12+20 градусов до +20+25 градусов, днем – от +25+33 градусов до +33+38 градусов, в горных районах юга республики ночью от +5+10 градусов до +8+13 градусов, днем от +20+25м до +25+30 градусов.
  • в южных регионах ночью – от +17+23 градусов до +20+27 градусов, днем – от +33+40 градусов до +27+32м;

Как объяснили синоптики, в течение декады с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными, с грозами, градом, шквалистым ветром, с порывами до 15-28 м/с прогнозируется в начале месяца на западе, северо-западе страны, с середины декады уже на большей части Казахстана, а на западе, юго-западе дожди прекратяться.

Также с 10 по 20 июля на большей части страны прогнозируется преимущественно жаркая и малооблачная погода. Затем в конце второй декады и в третьей декаде месяца ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой. Ожидается колебание температуры воздуха:

  • на западе и в южной половине страны ночью – от +12+20 градусов до +20+26 градусов, днем – от +23+28 градусов до +31+42 градусов;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики ночью – от +8+15 градусов до +15+23 градусов, днем – от +20+25 градусов до +27+36 градусов;

В целом, как отмечают синоптики, средняя за месяц температура в июле воздуха ожидается около климатической нормы в северной половине РК, в южной половине – выше нормы на 1 градус. Количество осадков ожидается около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – на севере, северо-востоке, востоке и в горных районах юга, юго-востока РК, меньше нормы – преимущественно на большей части Актюбинской, Кызылординской, и на западе Костанайской области.

Как защитить себя от жары

По словам спасателей, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.

Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

  • без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
  • для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027033-zhara-do-42-gradusov-dozhd-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-iyule-v-kazahstane/

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