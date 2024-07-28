Небольшой дождь и жару пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 28 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +38 градусов, а ночью опустится до +26 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что в выходные погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.

27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 28 июля в области Абай, 29 июля в Восточно-Казахстанской областях временами пройдет сильный дождь. По Казахстану ожидаются грозы, град, шквал и усиление ветра.