Дожди и похолодание обещают синоптики на большей части Казахстана

Грозу, град, шквал и усиление ветра прогнозируют синоптики на ближайшие три дня в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что в предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.

"27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 28 июля в области Абай, 29 июля в Восточно-Казахстанской областях временами пройдет сильный дождь. По Казахстану ожидаются грозы, град, шквал и усиление ветра.

На северо-западе, севере, в центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем до +15...+25°С, на востоке днем до +23...+32°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируются", - сообщили в "Казгидромет".

Несколько дней назад на юге Казахстана прогнозировали аномальную жару до 45 градусов. При этом синоптики отмечали, что отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 26 июля.