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Сильная жара до 39 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в субботу

Опубликовано:

Дети у фонтанов
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В субботу, 27 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают сильную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте, как и в двух столицах, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 39 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140443-silnaya-zhara-do-39-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Сильная жара до 39 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в субботу

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