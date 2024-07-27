Сильная жара до 39 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в субботу

В субботу, 27 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают сильную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте, как и в двух столицах, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 39 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.