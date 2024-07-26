Участок улицы в районе мечети Хазрет Султан перекроют на два дня в Астане

В Астане с 27 по 29 июля будет полностью перекрыто движение по проспекту Б. Момышулы на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" проводит работ по среднему ремонту дорожного полотна.

В связи с этим с 27 по 29 июля проспект Б. Момышулы на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева будет полностью перекрыт.

Также в рамках данных работ 28 июля (на один день) планируется перекрытие пересечения пр. Тауелсиздик - пр. Б. Момышулы.

Ведомство приносит жителям и гостям столицы свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, также мы писали, что участок дороги от кольца Жулдыз до поворота в коттеджный поселок Garden Village в Астане перекроют до 29 июля.

Ранее также сообщалось, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа.

Добавим, ранее редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.