Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 26 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 11,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +41 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,0 м/с.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана в период с 25 по 27 июля ожидается аномальная жара до 45 градусов. Также жителей ряда регионов предупреждали об осадках.

Как отмечали специалисты, отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра.