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45-градусную жару обещают в Казахстане в ближайшие дни

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Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

На юге Казахстана в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 45 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". При этом в других частях страны ожидаются дожди.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра.

При этом обильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля – на западе, востоке, 26-27 июля – на севере страны.

"Днем ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23...+33°С, на северо-западе – до +15...+28°С, на севере – до +18...+28°С, в центре – до +25...+35°С, повышение температуры воздуха на востоке страны до +25...+37℃, на юге – до +35...+45℃, на юго-востоке – до +35...+43℃", - сообщили синоптики.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 24 июля.

Также синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре - в ряде регионов ожидается пожарная опасность.

Помимо этого, по прогнозу специалистов метеослужбы, в среду на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков.

Напомним, июнь в этом году в Казахстане признан одним из самых жарких за последние годы. В ряде городов побиты рекорды 10-18 летней давности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139094-45-gradusnuyu-zharu-obeshchayut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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