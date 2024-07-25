Жару днем прогнозируют сегодня в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 25 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.