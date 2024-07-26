По два автобуса на маршруте: в Семее заявили о нехватке водителей общественного транспорта

Жители Семея жалуются на нехватку общественного транспорта - на некоторых маршрутах курсируют всего по два автобуса, передает сайт телеканала КТК.

Особенно проблема с общественным транспортом ощущается на окраинах города, пожаловались горожане. Люди вынуждены нанимать таксистов, которые, пользуясь проблемой, завышают цены.

"Ходит автобус №24. Ну, всего один или два. Это, конечно, очень мало. Особенно для нас, пенсионеров. В субботу-воскресенье, в праздничные дни автобусы ходят очень плохо. Практически мы их и не видим. Тоже, опять же, такси. С рынка мы едем на такси, а это 1000 тенге, хотя рынок здесь недалеко", - жалуется жительница города Зейнеп Кабылина.

Помимо острой нехватки автобусов, жителей возмущает и их график - водители одновременно уходят на обед, а некоторые не доезжают до конечных.

Власти города заявили о дефиците кадров - водитель автобусы в городе некому.

"Бывают такие случаи: отсутствие автобусов, малое количество и регулярности. Но в основном это связано не из-за отсутствия автобусов, а из-за отсутствия водительского состава. Водителей не хватает очень много. Порядка около 100 водителей у нас не хватает", - заявил главный специалист отдела пассажирского транспорта акимата Семея Арман Жоламанов.

Власти надеются на поправки, которые пересмотрят необходимый стаж и снизят возраст водителей общественного транспорта.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что проблема нехватки водителей общественного транспорта стоит в Казахстане остро. Связана она, как заявляли эксперты еще в 2022 году, с поправками в Закон "О дорожном движении". Так, управлять автобусом сейчас можно лишь с 25 лет, при этом нужно иметь водительский стаж не менее 5 лет, 3 из которых - с категорией D1.

В марте этого года вопрос снижения требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D комментировал глава Минтранса.

В мае этого года депутаты мажилиса проголосовали за поправки, которыми предусматривается снижение возрастного порога для работы водителем автобуса и троллейбуса.