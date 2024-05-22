До 23 лет снизят возраст для водителей автобусов и троллейбусов в Казахстане

Депутаты мажилиса проголосовали за поправки, которыми предусматривается снижение возрастного порога для работы водителем автобуса и троллейбуса, передает корреспондент NUR.KZ.

Поправки в законы РК "Об автомобильном транспорте" и "О дорожном движении" предусматривают снижение возраста водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установление для них стажа работы не менее 3 лет.

Для водителей подкатегории "D1" стаж работы должен составлять не менее 1 года.

Отметим, что сейчас установленный в законе возраст для водителей автобусов и троллейбусов составляет минимум 25 лет. Также требуется наличие 5-летнего стажа работы.

Далее одобренные мажилисом поправки направятся в сенат, где также пройдут процедуру обсуждения и голосования.

Ранее сообщалось, что проблема нехватки водителей общественного транспорта стоит в Казахстане остро. Связана она, как заявляли эксперты еще в 2022 году, с поправками в Закон "О дорожном движении". Так, управлять автобусом сейчас можно лишь с 25 лет, при этом нужно иметь водительский стаж не менее 5 лет, 3 из которых - с категорией D1.

В марте этого года вопрос снижения требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D комментировал глава Минтранса Марат Карабаев.