Хищения посылок и денег: в Генпрокуратуре рассказали о проверке "Казпочты"

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил об итогах проверки АО "Казпочта", которая выявила тысячи нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов нерегистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

В комитете рассказали также, что используемые в АО правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота не соответствовали требованиям АППК.

"Внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств. К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20.

Вместе с тем выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения.

По инициативе Комитета 3 факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг зарегистрированы в ЕРДР", - сообщили в Комитете.