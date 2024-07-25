Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищения посылок и денег: в Генпрокуратуре рассказали о проверке "Казпочты"

Опубликовано:

доставка посылки
Посылка. Иллюстративное фото: pexels.com

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил об итогах проверки АО "Казпочта", которая выявила тысячи нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов нерегистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

В комитете рассказали также, что используемые в АО правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота не соответствовали требованиям АППК.

"Внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств. К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20.

Вместе с тем выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения.

По инициативе Комитета 3 факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг зарегистрированы в ЕРДР", - сообщили в Комитете.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139745-hishcheniya-posylok-i-deneg-v-genprokurature-rasskazali-o-proverke-kazpochty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie