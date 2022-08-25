Сотрудниц "Казпочты" осудили за многомиллионные хищения в ЗКО

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Хищение денежных средств выявлено в почтовом отделении АО "Казпочта" в Западно-Казахстанской области. По делу вынесен приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что в Западно-Казахстанской области на протяжении 4 лет две работницы почтового отделения АО "Казпочта" похищали сдаваемую выручку, поступающую на расчетный счет одного из ТОО. Сумма ущерба составила более 37 млн тенге.

"Кроме того, они же путем подделки расходных ордеров в период с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге", - добавили в АФМ.

Операторов приговорили к 7 годам лишения свободы. Также им пожизненно запретили занимать материально ответственные должности в финансовых и государственных организациях.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудниц "Казпочты" подозревают в хищениях денег предприятия и пенсионеров в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984823-sotrudnits-kazpochty-osudili-za-mnogomillionnye-hischeniya-v-zko/