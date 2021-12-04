Сотрудниц "Казпочты" подозревают в хищении миллионов в ЗКО

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Сотрудниц "Казпочты" подозревают в хищениях денег предприятия и пенсионеров в Западно-Казахстанской области. В данное время двух женщин поместили в изолятор временного содержания управления полиции Уральска, передает корреспондент NUR.KZ.

Нарушения выявили сотрудники департамента экономических расследований Западно-Казахстанской области. В ведомстве сообщили, что сейчас расследуется уголовное дело по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В качестве подозреваемых проходят две сотрудницы одного из отделений "Казпочты".

"Сотрудницы отделения почтовой связи подозреваются в присвоении части выручки частного предприятия на сумму более 33 миллионов тенге. Кроме того, данные лица путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами пенсионеров в размере 7 миллионов тенге", - сообщили в ДЭР ЗКО.

Отметим, что это не первый подобный случай. В 2020 году за хищение 37 миллионов тенге приговорили к семи годам колонии начальника одного из районных отделений "Казпочты".

Он перечислял деньги клиентов на свой карточный счет, а также присваивал средства, предназначенные для оплаты посылок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945276-sotrudnits-kazpochty-podozrevayut-v-hischenii-millionov-v-zko/