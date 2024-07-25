11 несовершеннолетних родили с начала года в Павлодарской области

11 несовершеннолетних девочек родили с начала года в Павлодарской области. По информации медиков, в основном мамами становились подростки 16 и 17 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

За первые шесть месяцев 2024 года в Павлодарской области на свет появились 2080 детей, в основном мальчики. В перинатальном центре отмечают, что оптимальный возраст для рождения детей - от 18 до 25 лет, а вот беременность среди подростков чревата осложнениями.

"Вот эта девочка у нас единственная за много-много лет, я за столько лет своей работы в службе не помню, честно сказать, чтобы 12-летняя девочка у нас родоразрешилась. Это пациентки высокого риска для нашей службы. Естественно, организм, хоть и сформирован как будто физически, как будто фертильная функция уже есть у девочки, тем не менее, конечно, он не готов к такой нагрузке, как беременность", - сообщила заместитель директора Аавлодарского областного перинатального центра Инесса Высоцкая.

При этом с начала года в Павлодарской области родили уже 11 несовершеннолетних. Девять детей появились на свет у мам 16 и 17 лет. В одном случае возраст роженицы был 15 лет. И вот последний факт произошел с 12-летней. Медики отмечают, что по каждому подобному случаю докладывают в полицию.

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона пояснили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и было назначено расследование.

Позже стало известно, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование. Подозреваемым стал родственник потерпевшей.

Между тем уполномоченная по правам детей Павлодарской области рассказала о семье 12-летней девочки. По словам Сауле Шакеневой, переехали они из Монголии и гражданства Казахстана не имеют. При этом у отца 6 классов образования, а мать и вовсе не умеет читать и писать.