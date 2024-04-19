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Тропу для пешеходов строят на "Кок-Тобе": Досаев указал на ее недостатки

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Две девушки идут по тропе на "Кок-Тобе"
Тропа на "Кок-Тобе". Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в этом году откроют тропу здоровья на "Кок-Тобе". Аким города Ерболат Досаев сделал замечания по ее строительству, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением Медеуского района ознакомился с ходом строительства пешеходной тропы здоровья.

Ее строительство началось в октябре 2023 года.

Ранее эта дорога была спроектирована без учета необходимости подъема пешеходов, в результате чего горожане вынуждены ходить по проезжей части. Протяженность ведущей до парка тропы составит 1,2 км.

Арка на "Кок-Тобе"
Арка на "Кок-Тобе". Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как доложил генеральный директор ТОО "Меркур холдинг" Есенгали Байменов, завершено основание тропы, проведено асфальтирование и установлены бордюры. В дальнейшем запланировано создание входной группы, двух смотровых площадок, лестничной дороги, а также установка скамеек и ограждений. Перед началом маршрута будет создана парковая зона, где ранее был неблагоустроенный участок.

Досаев указал на ряд существенных недочетов: во-первых, он обратил внимание на то, что необходимо обустроить пространство возле шлагбаумов на въезде в парк "Кок-Тобе". Что касается самой пешеходной тропы, аким обозначил то, что на данный момент по ее маршруту отсутствует освещение, нет поручней для удобства горожан.

Данный проект осуществляется за счет частных инвестиций.

В декабре прошлого года в акимате показали подсветку телебашни "Кок-Тобе", которая должна была обойтись в 1,2 млрд тенге.

В марте этого года японский ученый выразил обеспокоенность сейсмостойкости телебашни "Кок-Тобе" в Алматы. Он говорил, что в случае сильного землетрясения многие строения в городе могут не выдержать.

Отметим, что завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок-Тобе", а также благоустройство Терренкура планируется в мае и в первом квартале года соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087582-tropu-dlya-peshehodov-stroyat-na-kok-tobe-dosaev-ukazal-na-ee-nedostatki/

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