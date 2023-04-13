Сотни участков выкупят у жителей Алматы для пробивки улицы Жубанова

Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Состоялась очередная встреча акима Алматы Ерболата Досаева с горожанами - на этот раз она прошла в Ауэзовском районе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким отметил, что вопросы дорожной инфраструктуры в районе остаются традиционно актуальными.

Снижению транспортной нагрузки будет способствовать пробивка улицы Жубанова - от улицы Момышулы до границы города. Подчеркивается, что положительное заключение госэкспертизы на пробивку уже получено.

"Определено 307 участков, подлежащих выкупу. Из них 50 будут выкуплены в этом году. На сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации", - проинформировал Ерболат Досаев.

Напомним, что в Алматы уже несколько лет реализуют проект по пробивке проспекта Абая. В феврале этого года аким Алматы сообщал, что проект завершат полностью к концу 2023 года. Проспект Абая также будет доходить до границы города.

Тогда же в своем выступлении градоначальник анонсировал и пробивку улицы Жубанова - аким сообщал, что готовится заключение госэкспертизы.

Карта части Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Напомним также, что в конце 2021 года было открыто движение на участке пробивки проспекта Абая в Алматы. Подчеркивалось, что в ходе реализации этого проекта построен мост через реку Каргалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016592-sotni-uchastkov-vykupyat-u-zhiteley-almaty-dlya-probivki-ulitsy-zhubanova/