Когда завершат пробивку Толе би, рассказал аким Алматы

Когда завершат пробивку Толе би до границ Алматы, в ходе встречи с жителями Ауэзовского района рассказал аким города Ерболат Досаев, передает NUR.KZ.

"Для решения проблемы перегруженности транспортного потока продолжается пробивка улицы Толе би от улицы Яссауи до границ города. Срок завершения - конец 2025 года", - сообщил аким.

Он добавил, что в 2024 году планируется провести средний ремонт еще 22 улиц, семи сквозных проездов и двух транспортных развязок по улице Саина на пересечении улиц Толе би и проспекта Райымбека.

Аким отметил, что в рамках текущего ремонта будет восстановлено 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, планируется обустройство тротуаров на двух участках протяженностью два километра.

Ранее аким в ходе встречи с населением Наурызбайского района сообщал, что движение транспорта по пробитой части проспекта Абая планируется открыть в сентябре 2024 года.

Тогда Досаев отметил, что акимат ведется конкурсные процедуры по определению подрядной организации для пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков.