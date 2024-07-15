На какие специальности выделили больше всего грантов, рассказали в Миннауки

В 2024 году на обучение на бакалавриате выделено около 79 тысяч грантов. По поручению президента 60% из них выделено на инженерно-технические специальности, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования, по поручению Токаева в образовании особое внимание уделяется техническим направлениям.

В связи с этим 60% из общего числа около 79 тысяч образовательных грантов выделены на инженерно-технические специальности.

"Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 19 344 грантов. Далее "Педагогические науки" – 13 735 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов", - сказала председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гулзат Кобенова.

Ежегодно выделяются специальные квоты от общего количество грантов. В этом году сохранены квоты для социально уязвимых категорий граждан. Также с 2022 года сельская квота определена в размере 35%.

Ведомство отмечает, что у абитуриентов из пострадавших от паводков регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) есть возможность предоставить на конкурс грантов сертификаты январского или мартовского ЕНТ, если баллы основного ЕНТ оказались низкими. Помимо этого, в 2024 году 20% от общего количества грантов выделят абитуриентам из регионов, пострадавших от паводков.

С 2022 года призеры международных предметных олимпиад, соревнований и конкурсов могут стать обладателями госгранта без ЕНТ, напоминает Миннауки. При равенстве баллов в конкурсе госгрантов преимущество будет отдано обладателям знака "Алтын белгі". В 2024 году более 7 тыс. выпускников стали обладателями "Алтын белгі".

Отдельный комментарий в публикации касается отслуживших казахстанцев.

"С 2023 года после службы они могут лишь поступить в университеты без сдачи ЕНТ, но на платной основе. А вот бесплатное обучение получают лишь особо отличившиеся. И предоставляют его сами вузы", - отмечает ведомство.

Напомним, ранее сообщалось, что подать документы для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта можно будет c 13 по 24 июля 2024 года. Заявление можно подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства".

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.