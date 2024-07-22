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Дожди к концу недели прогнозируют в Алматы

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 22 по 28 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 июля в Алматы ожидается переменная облачность. Температура в среднем составит +26 градусов. Днем воздух может прогреться до +33 градуса, но ночью температура опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

23 июля вновь ожидается переменная облачность. Температура составит около +28 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 5,2 м/с.

24 июля опять пообещали переменную облачность. Средняя температура - в районе +30 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +25 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

25 июля в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем +30 градусов. Максимально температура поднимется до +36 градусов, а опуститься может до +24 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.

26 июля возможен небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +31 градус. Днем воздух прогреется до +40 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

27 июля - снова небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +36 градусов, минимальная упадет до +24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,6 м/с.

28 июля, по прогнозам, опять будет небольшой дождь. Средняя температура составит +29 градусов. Воздух может прогреться и до +34 градусов, но ночью похолодает до +24 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137581-dozhdi-k-koncu-nedeli-prognoziruyut-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев

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Дожди к концу недели прогнозируют в Алматы

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