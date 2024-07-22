Жаркую погоду без осадков прогнозируют на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 22 по 28 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 июля в Шымкенте ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +30 градусов. Днем воздух может прогреться до +38 градусов, но ночью температура опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

23 июля ожидается переменная облачность. Температура составит около +31 градуса. Максимальная температура составит +37 градусов, а минимальная - в районе +26 градусов. Скорость ветра составит до 6,7 м/с.

24 июля - снова без осадков. Средняя температура - около +32 градусов. Днем температура поднимется до +39 градусов, а ночью опустится до +25 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

25 июля в Шымкенте ясную погоду. Температура в среднем составит +33 градуса. Максимально температура поднимется до +40 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

26 июля будет пасмурно. Среднесуточная температура будет находиться на отметке +32 градусов. Днем воздух прогреется до +39 градусов, а ночью похолодает до +26 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

27 июля - без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, минимальная - в районе +23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 5,5 м/с.

28 июля, по прогнозам, вновь ожидается ясная погода. Средняя температура составит +29 градусов. Воздух может прогреться и до +37 градусов, но ночью похолодает до +22 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.