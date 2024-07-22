Запрет по праворульным автомобилям продлят в Казахстане

На правительственном сайте появился проект приказа, которым ввоз праворульных авто в разобранном виде запрещается еще на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Как следует из опубликованного на правительственном сайте проекта приказа, публичные обсуждения правового акта продлятся до 2 августа.

Содержание документа содержит приказ с последующим согласованием рядом министерств.

Распространяться его действие будет на правоотношения, возникшие с 17 июля 2024 года.

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей, с правосторонним расположением руля, в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Напомним, с 16 января в Казахстане ввели временный запрет на ввоз праворульных авто в разобранном виде. Согласно казахстанскому законодательству, такие машины завозить в страну нельзя, однако запрет не распространялся на авто в разобранном виде.

Благодаря этому некоторые граждане ввозили в Казахстан новые кузова для праворульных иномарок, меняли их на своих старых авто и получали обновленные машины "за копейки". Ранее мы писали, что только за 11 месяцев 2023 года было легализовано около 22 тыс. таких "конструкторов".