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"Лазейку" для дешевых авто планируют временно закрыть в Казахстане

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Кузова автомобилей на конвейере
Автомобильный конвейер. Иллюстративное фото: Royalty-free/Getty Images

Из-за высоких цен на автомобили, казахстанцы используют различные обходные способы для покупки более дешевых авто. Но теперь и они могут оказаться недоступными. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Привезти в Казахстан свежий автомобиль с небольшим пробегом и в хорошем состоянии может стать затратным делом из-за процедур таможенной очистки. А регистрация и постановка на учет ввезенных праворульных авто, которые обычно стоят дешевле, вовсе запрещены.

Однако казахстанцы все же могли использовать некоторые лазейки, чтобы законно ввезти праворульную машину – применялась процедура замены кузова, которая позволяет получить свежий автомобиль по более доступной цене.

Теперь, согласно данным портала "Открытые НПА", в Казахстане могут утвердить временный запрет на ввоз не только самих авто с правосторонним расположением руля, но и кузовов от них.

Когда введут запрет

Согласно опубликованному проекту приказа, планируется запретить ввоз легковых праворульных авто и их кузовов на шесть месяцев.

Точные даты пока неизвестны, так как проект еще не был принят, а его обсуждение на портале "Открытые НПА" будет проходить до 13 сентября 2023 года.

Напомним, что в конце 2022 года в Казахстане обсуждался вопрос о запрете процедуры замены кузова. Теперь, согласно пункту 1 статьи 67 закона "О дорожном движении", в стране запрещена первичная регистрация:

  • праворульных транспортных средств;
  • легковых авто, у которых была произведена замена кузова;
  • машин, которые не сняты с регистрационного учета в государстве последней регистрации.

При этом данные запреты не распространяются на транспортные средства, выпущенные в обращение в государствах-членах ЕАЭС и ввезенные на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Также запрет на замену кузова не затрагивает автомобили, у которых VIN-код выбит непосредственно на раме, так как у них при смене кузова данный код не меняется. Как правило, это старые версии легковых авто.

Другими словами, на данный момент воспользоваться процедурой замены кузова можно только для уже ввезенных и зарегистрированных старых авто (включая праворульные). А после принятия проекта приказа ввоз кузовов для них может быть запрещен на шесть месяцев.

Ранее полицейские предупредили казахстанцев о том, что легализации ввезенных после 1 сентября 2022 года машин в Казахстане не будет. То есть подержанные леворульные авто можно будет поставить на учет только после прохождения полной таможенной чистки и уплаты необходимых пошлин.

Также они напомнили, что с 12 января 2023 года автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034465-lazeyku-dlya-deshevyh-avto-planiruyut-vremenno-zakryt-v-kazahstane/

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