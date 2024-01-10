Сколько дешевых праворульных авто смогли частями завезти в Казахстан

В Казахстане запретят ввоз праворульных машин в разобранном виде. Между тем только за 11 месяцев 2023 года было легализовано около 22 тыс. таких "конструкторов". Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что ввоз на территорию Казахстана праворульных автомобилей запрещен, некоторые казахстанцы все равно могли завести их в страну, но только в разобранном виде. Такую "лазейку" использовали водители, которые хотели обновить свой устаревший автомобиль за относительно небольшие деньги.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, только за 11 месяцев 2023 года в страну было завезено около 22 тыс. таких "конструкторов", которые были оформлены в рамках единовременной легализации иностранных автомобилей.

В ведомстве отмечают, что их владельцы обходили законодательство, ввозя разобранные автомобили, не предоставляя подтверждение их исправности, и тем самым несли угрозу безопасности остальным участникам дорожного движения.

Однако в скором времени такой метод экономии станет недоступным – с 16 января в Казахстане вступит в силу запрет на ввоз в страну праворульных автомобилей в разобранном виде.

Что касается тех "конструкторов", которые были ввезены до этой даты, то они также будут легализованы в рамках установленного законодательства.