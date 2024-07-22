Антикор раскрыл схему выдачи поддельных дипломов

В Национальном докладе о противодействии коррупции Антикор обнародовал схемы, как казахстанские вузы выдавали поддельные дипломы, а также присуждали ученые степени, передает NUR.KZ.

Как отмечается в Нацдокладе, по поручению администрации президента был проведен анализ коррупционных рисков в деятельности Министерства науки и высшего образования (МНВО), связанной с оборотом бланков диплома об образовании и присуждением ученых степеней.

В частности, установлены риски, связанные с отсутствием контроля за движением бланков дипломов, несовершенством информационных систем, недостаточностью гос контроля.

"С 2021 года вузы наделены правом самостоятельного изготовления и выдачи дипломов о высшем образовании. При этом подлинность диплома подтверждалась наличием записи в НОБД (Национальная образовательная база данных), доступ к которой для внесения сведений и их корректировки был предоставлен 2,6 тыс. работникам вузов. Еще 550 работников вузов, в том числе тех, чья деятельность не связана с методико-организационной работой (помощники проректоров, преподаватели, магистры и т.д.), были наделены правом генерации QR-кодов для дипломов.

Таким образом, неограниченные полномочия сотрудников вузов при отсутствии эффективного контроля за такой деятельностью создали риски для выдачи поддельных дипломов", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что Миннауки в рамках проведенного в 19 вузах профилактического контроля установлено 2 733 лица, числящихся в НОБД, но отсутствующих в документах и базах данных вузов. Антикором не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов.

Также, согласно информации Антикора, в НОБД имелась возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.

"В рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1 143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена. Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах, а в отдельных из них – в 4 раза.

Риски выявлены также в процедурах выдачи дипломов докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD). Установлено, что Миннауки самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов (с 2018 года МНВО выдано более 1 600 дипломов).

При этом в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан "Об образовании" документы государственного образца выдаются исключительно организациями образования с установлением соответствующего контроля и определением ответственных лиц.

МНВО легализовало данную функцию путем ее включения в собственное положение. При этом порядок учета и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены", - отмечается в докладе.

Также в ходе анализа Антикора в Миннауки не обнаружены сведения о местонахождении порядка 50 бланков дипломов, а также о выдаче 10 дипломов, не отраженных в приказах о присуждении ученых степеней и актах списания бланков.

"Наряду с этим, выявлен коррупционный риск в деятельности учебных заведений по признанию результатов формального/неформального образования и сокращению сроков обучения по своему усмотрению. Так, выявлено 1 243 выпускника, получивших высшее образование всего за 1 год (вместо установленных для них 2-5 лет)", - отмечается в сообщении.

Одной из причин подобных фактов в ведомстве назвали право вузов самостоятельно определять сроки сокращенного обучения с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения.

При этом исчерпывающий перечень документов, виды обучения, подлежащие признанию, не были закреплены, что позволяло вузам выпускать специалистов в любой срок.

В итоге по рекомендации Антикора регламентированы исчерпывающие критерии признания ранее достигнутых результатов формального/неформального обучения для определения сроков сокращенного обучения. Кроме этого, в рамках реализации рекомендаций по вопросам оборота дипломов и присуждения ученых степеней внесен ряд изменений в законодательство, а также исключена несвойственная функция Миннауки по выдаче дипломов гособразца на присуждение степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю (PD).

Напомним, в начале года глава Миннауки обратился к казахстанцам, покупающим дипломы. Он также рассказал, как будут бороться с поддельными дипломами в стране.

"Подделка официальных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. Хотел сразу предупредить тех людей, которые занимаются этим или хотят заниматься. И еще раз хочу предупредить тех, кто покупает такие поддельные документы, для них тоже есть отдельное наказание, задержание, либо до 600 общественных работ. Что мы делаем совместно с МВД? Мы подписываем отдельную дорожную карту, нами уже направлены письма на проверку всех этих фактов. И люди, которые продают поддельные документы через OLX, платформы и через объявления, по ним будет отдельная работа", – заявил тогда министр.

Мы также писали, что жительницу Экибастуза заподозрили в подделке медицинского диплома при поступлении на работу. В ее отношении начато расследование по уголовной статье.

В 2022 году также стало известно, что свыше 120 учителей работали с фальшивыми дипломами в Алматинской области.

Согласно статье 385 УК РК, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.