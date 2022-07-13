Свыше 120 учителей работали с фальшивыми дипломами в Алматинской области

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Прокуратура Алматинской области провела анализ на предмет осуществления деятельности и предоставления качественного образования в школах городов и районов. Выяснилось, что более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Алматинской области, в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов, а также города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов Казахского национального педагогического университета им. Абая.

По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" УК РК.

"В настоящее время органами уголовного преследования в отношении 41 специалиста, в связи с признанием вины и в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", уголовные дела прекращены, последние уволены с органов образования", – говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее в отношении 81 специалиста расследование уголовных дел продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978268-svyshe-120-uchiteley-rabotali-s-falshivymi-diplomami-v-almatinskoy-oblasti/