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Поддельный диплом нашли у женщины в Экибастузе, желавшей стать медсестрой

Опубликовано:

Медсестра стоит у двери
Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Экибастуза подозревают в подделке медицинского диплома при поступлении на работу. В ее отношении начато расследование по уголовное статье, сообщает полиция Павлодарской области в Instagram.

Жительницу Экибастуза подозревают в том, что при приеме на работу в качестве медсестры она использовала поддельный диплом для осуществления деятельности и допуска к клинической практике по специальности "Лечебное дело", якобы выданный Карагандинским областным высшим сестринским колледжем.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК. Назначена экспертиза.

Всего по области выявлено 59 случаев выявления фальшивых документов – граждане подделывали свидетельства о рождении детей, договоры, справки, удостоверения, документы на транспорт, имущество, дипломы о получении высшего образования.

Согласно статье 385 УК, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, госзнаков почтовой оплаты, госнаград наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 160 МРП (552 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;
  • либо арестом на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036906-poddelnyy-diplom-nashli-u-zhenschiny-v-ekibastuze-zhelavshey-stat-medsestroy/

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