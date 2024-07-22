Несколько дождливых дней пообещали на этой неделе в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 22 по 28 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 июля в Астане будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +28 градусов, но ночью температура опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

23 июля ожидается пасмурная погода, осадков тоже не ожидается. Температура составит около +24 градусов. Максимальная температура составит +30 градусов, а минимальная остановится на отметке в +20 градусов. Скорость ветра составит до 8,6 м/с.

24 июля будет небольшой дождь. Средняя температура - около +22 градусов. Днем температура поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

25 июля в Астане обещают переменную облачность. Температура в среднем - в районе +23 градусов. Максимально температура поднимется до плюс +31 градуса, а опуститься может до +16 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,0 м/с.

26 июля вновь будет небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +21 градус. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

27 июля прогнозируется облачная погода. Температура в среднем остановится на отметке +17 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, минимальная опустится до +13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,3 м/с.

28 июля, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.