Штормовое предупреждение объявили по Казахстану в понедельник

На всей территории Казахстана в понедельник, 22 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидается жара, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Казгидромета".

22 июля днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. В горных районах порывы ветра могут составить 17-22 м/с. Днем на большей части региона прогнозируют сильную жару 35-37 градусов.

На западе области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность. Что касается Карагандинской области, ночью на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге региона - туман.

В понедельник ночью на западе, севере Мангистауской области синоптики обещают сильный дождь. На большей части региона - грозу. Днем на западе, севере - град, шквал. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В целом по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области может быть сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре, юго-востоке - высокая пожарная опасность, на западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

В этот же день на севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, град. В некоторых частях области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау днем - гроза.

В понедельник ночью и днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге - гроза. В Усть-Каменогорске обещают грозу, днем - град, порывы ветра 15-18 м/с.

22 июля днем в северной половине Костанайской области ожидается временами сильный дождь. В некоторых частях региона - грозу, град, шквал и сильный ветер. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью на севере, в центре области Абай жителям пообещали грозу. В центре области порывы ветра могут достигать 23 м/с, также там ожидается высокая пожарная опасность. В Семее утром и днем - гроза, град.

Что касается Атырауской области, предстоящей ночью на юге, востоке там может быть гроза. Днем же - сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, северо-западе области она чрезвычайная. В Атырау также сильная жара 35-37 градусов.

В центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юго-западе области - высокая пожарная опасность.

В этот же день днем севере, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. Ночью на западе области - грозу, днем на западе, севере, юге области - град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке региона ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области будет гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

22 июля днем на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В горных районах Жамбылской области тоже ожидают грозу. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.