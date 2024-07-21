Ясную погоду пообещали в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

В двух мегаполисах Казахстана сегодня, 21 июля, пообещали погоду без осадков. В столице же ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня, 21 июля, в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

Жителям Астаны пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра - 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 5,7 м/с.