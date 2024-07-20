Дожди ожидаются в субботу в казахстанских мегаполисах

Для трех казахстанских мегаполисов – Астаны, Алматы и Шымкента – обновился прогноз погоды на эту субботу. Он представлен на портале Openweather.

Сегодня, 20 июля, в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем может достичь 32 градусов, а ночью – плюс 20-ти. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 25 градусов, а ночью – снизится до 15-ти. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров достигнут 36 градусов, а ночью – опустятся до 24-х. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.