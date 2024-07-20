Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди ожидаются в субботу в казахстанских мегаполисах

Опубликовано:

Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для трех казахстанских мегаполисов – Астаны, Алматы и Шымкента – обновился прогноз погоды на эту субботу. Он представлен на портале Openweather.

Сегодня, 20 июля, в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем может достичь 32 градусов, а ночью – плюс 20-ти. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 25 градусов, а ночью – снизится до 15-ти. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров достигнут 36 градусов, а ночью – опустятся до 24-х. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137149-dozhdi-ozhidayutsya-v-subbotu-v-kazahstanskih-megapolisah/

Автор: Руслан Черкашин

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди ожидаются в субботу в казахстанских мегаполисах

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie