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Дожди с грозами и градом ждут казахстанцев в воскресенье

Опубликовано:

Молнии сверкают в небе
Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, а на севере, юго-востоке, востоке ожидаются сильные дожди. На севере, в центре РК ночью и утром - туман. В то же время в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность.

21 июля в Астане временами ожидается гроза. Днем возможен град.

На западе, севере Западно-Казахстанской области также ожидается гроза. На западе, востоке области скорость ветра составит 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара - 35-37 градусов. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Джангалинском районе сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность, в городе Уральске - высокая пожарная опасность.

21 июля днем на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза; днем - град, шквал. Ветер ожидается днем на севере, востоке, юге области, его скорость составит 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

21 июля ночью в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области - гроза, град. На севере, юге, в горных районах области порывы ветра достигнут 18-23 м/с.

В городе Алматы 21 июля ночью временами ожидается гроза. Порывы ветра при грозе могут достичь 15 м/с.

21 июля ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, юге области - сильный дождь, гроза; днем на востоке, юге области - сильный дождь; на севере, востоке, юге области - гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На севере, востоке, юге области скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с. В городе Петропавловске 21 июля ожидается гроза; днем - град, шквал. Порывы ветра днем составят 15-20 м/с.

21 июля днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем 21 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ожидаются порывы ветра на севере области, скорость составит 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля ночью на западе, днем - на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ожидаются порывы ветра на западе, юге области, скорость - 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность; на юге, востоке, северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау 21 июля днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Карагандинской области 21 июля ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ожидаются порывы ветра днем на севере, юге области, с силой 15-20 м/с.

21 июля на севере, востоке, юге области Абай ожидается сильный дождь; днем - град, шквал, гроза. Прогнозируется усиление ветра на севере, юге, в центре области (15-20 м/с), днем возможны порывы до 23 м/с. В городе Семее 21 июля ожидается гроза. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области завтра ожидается сильный дождь; днем - град, шквал, гроза. Ожидается усиление ветра на севере, востоке, юге области (до 15-20 м/с), днем возможны порывы до 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске 21 июля ожидается гроза. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

21 июля в центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде 21 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Ұлытау 21 июля ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 июля ночью в горных районах области Жетісу ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в горных районах области ожидается гроза, град. На востоке, в горных районах области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области завтра ожидаются гроза, шквал. В горах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем на юге, западе области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области 21 июля днем ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области - гроза, град, шквал. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области усилится ветер до 15-20 м/с. 21 июля на западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137311-dozhdi-s-grozami-i-gradom-zhdut-kazahstancev-v-voskresene/

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