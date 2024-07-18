Что грозит чиновникам-лудоманам, рассказали в Минтуризма

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев в СЦК рассказал, что будет с госслужащими за нарушение запрета делать ставки. Такой закон принят в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирас Тулебаев напомнил, что в Казахстане устанавливается запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных.

"Нарушитель будет увольняться по отрицательным мотивам. Это уже однозначно. За исполнением запрета будут следить кадровые службы госорганов, Антикор и АГДС. В настоящее время ведется работа над механизмом реализации данной нормы на уровне нормативно-правовых актов", - сообщил спикер.

В целом за счет норм закона значительно сокращается клиентура букмекеров и казино из числа именно наших граждан.

"На иностранцев данные ограничения не распространяются и данные нормы охватывает порядка 4 млн казахстанцев. Из них в реестре должников состоят порядка 3,5 млн должников, 150 - тыс. человек - это самоограниченные и порядка 90 тыс. - госслужащие и сотни тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительного блока", - подчеркнул вице-министр.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении дополнений в законодательные акты по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

В начале июня в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, в том числе поправки вносятся в Кодекс об адмнарушениях.

Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры, согласно документу, войдут также госслужащие и военнослужащие.

Сообщалось также, что рекламу букмекерских контор и тотализаторов запретят в Казахстане.

Добавим, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.