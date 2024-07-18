Кольцевую дорогу частично перекроют в Астане на несколько дней

В связи с проведением ремонта дорожного полотна с 18 по 22 июля будет частично перекрыто движение на кольце Жулдыз, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает ремонт дорожного полотна.

В связи с этим с 18 по 22 июля будет частично перекрыто движение на кольце Жулдыз согласно приведенной ведомством схеме:

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Акимат Астаны просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, и приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали, что с 18 по 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик – здесь продолжат работы по укладке асфальта.

Также напомним, что с 16 по 19 июля в Астане закрыт проезд, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе стадиона "Астана Арена".

Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.

А с 11 по 25 июля в Астане перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.