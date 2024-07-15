Дорогу у "Астана Арены" временно перекроют для транспорта в столице

В Астане проведут средний ремонт проезда, соединяющего проспекты Кабанбай батыра и Туран. Движение там будет перекрыто полностью на несколько дней, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Средний ремонт местного проезда, соединяющего проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе стадиона "Астана Арена", проведут в столице, сообщает акимат города в Telegram.

В этой связи 16-19 июля данный участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ на сутки полностью перекроют участок по переулку Келешек от проспекта Н. Тлендиева до улицы Жанаконыс.

Накануне мы также писали, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман также будет перекрыт до 15 августа.

С 11 по 25 июля в Астане будут перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Мы также писали, что в Астане на полторы недели ограничат движение по одной из сторон моста Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальта.