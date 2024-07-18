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Перебои с газом и электричеством, поврежден мост: ливень обрушился на Жамбылскую область

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Капли дождя падают на землю
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Обильные осадки в Жамбылской области привели к перебоям с электроэнергией и газоснабжением - в акимате региона рассказали о последствиях непогоды, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, 17 июля 2024 года после 20:00 в Беткайнарском сельском округе Кордайского района из-за выпадения обильных осадков в виде дождя в горной местности произошел склоновый сток дождевых вод.

Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов также не зарегистрировано.

"По предварительным данным, с территории КХ "Береке", по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия. На место происшествия направлены 18 сотрудников и 6 ед. техники местных исполнительных органов и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В результате схода склонового стока частично поврежден мост на автодороге "Соганды-Беткайнар".

По информации акимата, силами местных исполнительных органов и местной полицейской службы (5 человек и 2 единицы техники) выставлены посты, проезд обеспечен.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов Кордайского района 17 июля с 18:00 начался сильный ветер. Скорость ветра - 18-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

"Из-за непогоды наблюдались временные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов. Аварийные службы оперативно выезжают на все вызовы.", - говорится в сообщении.

Без газоснабжения остались 219 домов и 2 социальных объекта. ЖОФ АО "КазТрансГазАймак" (5 человек и 1 единиц техники) проводит восстановительные работы.

В связи с погодными условиями подключение планируется 18 июля утром, отметили в ведомстве.

В селе Бериктас зафиксирован сильный ветер с порывами до 43,5 м/с.

Из-за сильного ветра на 18-летнего жителя упала стена старого сарая. Он госпитализирован в центральную районную больницу. 

Ситуация в Кордайском районе находится на личном контроле акима Жамбылской области, подчеркнули в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135865-pereboi-s-gazom-i-elektrichestvom-povrezhden-most-liven-obrushilsya-na-zhambylskuyu-oblast/

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