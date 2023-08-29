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Зачем казахстанские военные отправились на учения в Беларусь, рассказали в Минобороны

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Солдаты
Солдаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в кулуарах кабмина рассказал, зачем казахстанские военные отправились на учения в Беларусь, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у министра обороны, зачем казахстанские военные отправились на учения в Беларусь.

"Есть план подготовки органов управления и всего остального. Те вбросы, которые были в Интернете, что якобы Казахстан направил бронированную технику – это является фейком.

На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации, направлена оперативная группа в количестве 11 человек. Соответственно, это работа органов управления", – заявил Руслан Жаксылыков.

По его словам, локация здесь не имеет никакого значения.

"При чем тут локация с Украиной? Беларусь – мирное государство, которое является членом ОДКБ. Соответственное решение принимается заранее в месте проведения. Каких-либо угроз или вопросов не существует.

Обучение запланировано в прошлом году. У нас есть штаб ОДКБ, где планируется проведение совместных занятий, тренингов, учений, и в соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства", – заявил министр.

Напомним, в августе прошлого года военнослужащие Казахстана и Беларуси приняли участие в совместных учениях на территории РК.

Позже в соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлена колонна военной техники. Согласно подписи, она направляется "на помощь России". Однако в Минобороны тогда сообщили, что военная техника, которая представлена на видео, возвращается с совместных учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.

Добавим, что по информации на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

С января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является бывший министр обороны и премьер-министр РК Имангали Тасмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034432-zachem-kazahstanskie-voennye-otpravilis-na-ucheniya-v-belarus-rasskazali-v-minoborony/

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