Военнослужащие Казахстана и Беларуси проведут совместные учения (видео)

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Военнослужащие Казахстана и Беларуси примут участие в совместных учениях на территории РК. Мероприятие начинается уже сегодня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РБ.

Как сообщили в иностранном ведомстве, белорусский воинский контингент будет участвовать в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций ВС Казахстана и Беларуси.

Учение пройдет на полигоне "Коктал" (Жаркент), а также на территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау в период с 5 по 21 августа.

В ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981944-voennosluzhaschie-kazahstana-i-belarusi-provedut-sovmestnye-ucheniya-video/