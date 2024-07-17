В Алматы закроют один из перекрестков возле "Атакента"

В Алматы на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина для замены трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"С 23:00 19 июля до 09:00 22 июля 2024 года в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина", – говорится в сообщении.

Движение будет закрыто в обе стороны.

По информации ведомства, временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года и проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", – отметили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Схема перекрытия движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сегодня сообщалось, что участок дороги в 900 метров по улице Кожабекова от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой будет закрыт с 17 июля до 17 августа.

Кроме того, до утра 19 июля движение автотранспорта закрыто по улице Манаса от улицы Шевченко до проспекта Абая из-за ремонта не тепловых сетях.

А с 1 июля по 31 августа в Турксибском районе ограничили движение для автотранспорта по восточной стороне проспекта Суюнбая от дома №375 до дома №419. По западной стороне организовано двустороннее движение.

При этом до 16:00 18 июля движение ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трем полосам.