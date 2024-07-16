На два дня закроют проезд по одной из улиц в Алматы из-за ремонта теплосетей

В Алмалинском районе южной столицы проведут ремонт на теплосетях. В связи с этим на одной из улиц на два дня закроют движение для транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

В Алмалинском районе Алматы на одном из участков проведут ремонтные работы на теплосетях. В связи с этим с 09:00 17 июля до 09:00 19 июля движение автотранспорта будет закрыто по улице Манаса от улицы Шевченко до проспекта Абая.

Ограничения вводят для безопасности проведения ремонта на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей теплоснабжения к отопительному сезону.

Схема ограничения движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на сутки в Алматы закроют или ограничат движение по улице Карасай батыра от улицы А. Шарипова до улицы Кожамкулова и по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе.

С 1 июля по 31 августа в Турксибском районе ограничили движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419. При этом движение по названной улице будет перекрыто по восточной стороне. По западной стороне будет организовано двустороннее движение. Меры предпринимаются в связи с ремонтом 57-летнего трубопровода.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября закрыли проезд для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. А с 3 июля по 15 сентября закрыто движение по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.