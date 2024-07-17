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"Несете персональную ответственность": Бектенов дал поручения акимам нескольких областей

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

Премьер-министр провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, о текущей ситуации и проводимых работах премьер-министру доложили министры промышленности и строительства Канат Шарлапаев, энергетики Алмасадам Саткалиев, вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

Также были заслушаны акимы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Премьер-министр отметил оперативность строительства 200 новых домов в СКО и 5 - в Павлодарской области. Также 22 дома будут сданы в ближайшие дни в Костанайской области, сообщает правительство.

Отмечено, что в целом приняты все меры для ускоренного восстановления жилья. Вместе с тем в отдельных регионах имеется отставание от графика работ на 15-25 дней. В частности, низкие темпы строительства в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях, пишут авторы.

Глава правительства поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных президентом задач остается порядка 2,5 месяца. При этом премьер-министр потребовал не допускать нарушений строительных норм.

"Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми.

Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граждан. Акимы регионов несут персональную ответственность за качество домов", — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министерству промышленности и строительства жестко контролировать качество строительных работ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министры энергетики и транспорта по поручению премьер-министра основную часть рабочего времени будут находиться в регионах, непосредственно на строительных площадках до завершения всех работ, отмечается в публикации.

На ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва Правительства выделено 22,7 млрд тенге, 7,5 млрд направлены на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года, указывает источник.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с усилением интенсивности природных катастроф в Казахстане в правительстве рассматривают внедрение обязательного страхования жилья.

Весной текущего года масштабные паводки накрыли сразу несколько областей Казахстана. Тысячи граждан пострадали из-за разгула стихии, а многие из них даже потеряли свое жилье.

В начале июня президент Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Главе государства отчитались о проделанной работе по помощи пострадавшим от паводков.

Позже Канат Бозумбаев показал список многомиллиардных пожертвований на помощь казахстанцам после паводков, а также прокомментировал критику пострадавших от паводков о том, что им в качестве компенсации ущерба якобы покупают самое дешевое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135532-nesete-personalnuyu-otvetstvennost-bektenov-dal-porucheniya-akimam-neskolkih-oblastey/

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