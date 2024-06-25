Помощь при паводках: в кабмине показали подробный список многомиллиардных пожертвований

На брифинге кабмина заместитель премьера Канат Бозумбаев показал список многомиллиардных пожертвований на помощь казахстанцам после паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Общая сумма спонсорства составила более 250 млрд тенге - деньги пошли на жилье пострадавшим от паводков. В списке спонсоров - бизнесмены и фонды.

Самой минимальной суммой спонсорства стала 0,2 млрд тенге, максимальной - 40 млрд тенге.

Средства спонсоров "разбили" по регионам:

Акмолинская область - 13,37 млрд тенге;

Актюбинская область - 28,03 млрд тенге;

Атырауская область - 42,8 млрд тенге;

ЗКО - 55,76 млрд тенге;

Костанайская область - 16,87 млрд тенге;

СКО - 58,7 млрд тенге.

Еще 41,5 млрд тенге предоставлены двумя казахстанскими фондами.

Напомним, в начале этого месяца Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Главе государства отчитались о проделанной работе по помощи пострадавшим от паводков.

Как сообщил Канат Бозумбаев, в пострадавших регионах обследовано 16715 жилых дома, по 15464 объектам завершена оценка. По итогам оценки 9903 дома подлежат ремонту, 6875 не подлежат восстановлению - по ним планируется купить на вторичном рынке 4525 домов и квартир, а также построить 2350 домов по типовому проекту.

Заключены договоры на покупку квартир и домов на вторичном рынке.

На прошлой неделе в Астане состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения.