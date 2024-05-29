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Попрошайки и проститутки: факты торговли людьми выявили в Казахстане

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, выявили казахстанские полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик" провели в Казахстане с 22 по 24 мая.

По результатам ОПМ за создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с "трафиком" людей, начаты три досудебных расследования.

По информации ведомства, в Астане пресечена деятельность ОПГ из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти "элитных" банных комплексов.

Сообщается, что было проведено более 30 обысков, изъяты деньги и шесть авто. Основные фигуранты в настоящее время арестованы.

В Шымкенте, по сведениям стражей порядка, была ликвидирована аналогичная ОПГ - изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомобилей. Лидеры и участники ОПГ взяты под стражу, заявили в МВД.

"Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Кроме того, в ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.

По данным ведомства, в Караганде задержана группа, организовавшая "бизнес" путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год.

"Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны", - добавил спикер.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос" ликвидирована в области Жетісу.

А еще в Жетісу женщину, в совершенстве владеющую тремя языками, наказали за работу переводчицей в притоне для занятия проституцией.

В том же месяце мы писали, как 62-летняя жительница Семея организовала притон для занятия проституцией в одной из саун города. Ее осудили на два с половиной года условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108496-poproshayki-i-prostitutki-fakty-torgovli-lyudmi-vyyavili-v-kazahstane/

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