Предложили подвезти: видео с девушкой и патрульным авто объяснили в полиции Астаны

В Сети появилось видео, на котором стражи порядка, предположительно, в рабочее время предложили девушке подвезти ее. На видео отреагировали в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Наш читатель утверждает, что астанинские полицейские в рабочее время "подкатывают" к девушкам и предлагают им прокатиться на служебном автомобиле", - отмечается в посте к видео.

На видео отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Сотрудниками полиции при патрулировании была замечена девушка, которая шла по необустроенной обочине проезжей части дороги. Ими было предложено подвезти ее, на что она отказалась. После чего патрульный экипаж продолжил патрулирование района", - прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Ранее в Шымкенте в отношении сотрудника полиции начали служебную проверку после того, как в соцсетях появилось видео его конфликта с девушками.

В Северо-Казахстанской области полицейский лишился работы после того, как в Сети появилось скандальное видео, снятое блогером. Автор ролика заявил, что страж порядка "устроил оргию в служебном авто".

До этого похожий инцидент случился в Алматинской области - здесь также полицейского уволили после публикации в соцсетях. На кадрах было запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один человек и правоохранитель.

Автор ролика попросил стража порядка показать, что у него в руках, и спросил, зачем он заставляет третьего героя видео мочиться в тару. Полицейский все отрицал и заявил, что пришел в туалет, чтобы справить нужду.